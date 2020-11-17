2020/11/17 | 16:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2961 اصابة بـ وباء كورونا و 3460 حالة شفاء اضافة الى وفاة 40 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

التالي

منذ ساعتين

جدول الامتحانات المهنية العامة للفروع والتخصصات للعام الدراسي (2019-2020)

منذ 3 ساعات

السعودية تهدي العراق 15 شاحنة من المستلزمات الطبية

منذ 4 ساعات

التربية تنشر الرابط الالكتروني لنتائج الدراسة الإعدادية ( الفرع الاحيائي) لطلبة الخارجي

منذ 5 ساعات

التعليم تعلن إطلاق قناة قبول الطلبة النخبة للسنة الدراسية 2021/2020

منذ 5 ساعات

الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن افتتاح جسر النصر في ذي قار

منذ 6 ساعات

“تقدم” تنشر اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في العراق

منذ 7 ساعات

حقوق الانسان: عام 2020 شهد العديد من الانتهاكات

منذ 7 ساعات

مصرف الرافدين يطلق رواتب منتسبي الداخلية عبر الماستر كارد

منذ 20 ساعة

صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 322 المسجلة اليوم

منذ 20 ساعة

مؤسسة السجناء تعلن إطلاق الرواتب المتوقفة لمحتجزي رفحاء داخل العراق

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 2961 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 2961 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).