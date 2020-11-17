الأعرجي والمالكي: المرحلة الراهنة تتطلب لملمة الشتات والمزيد من التعاون

2020/11/17 | 16:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والتحديات التي تواجه البلد.

وأكد الجانبان خلال اللقاء ان المرحلة الراهنة تتطلب حراكا واسعا وجهودا حثيثة من أجل لملمة الشتات ووضع البلد على الطريق الصحيح، في ظل ما يمر به البلد من تحديات تحتاج الى مزيد من العمل والتعاون بهدف الحفاظ على ما تحقق من أمن واستقرار.

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