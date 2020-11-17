بيريز يفتح باب الرحيل أمام راموس

2020/11/17 | 16:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، كواليس الاتصال الأخير بين سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، وفلورنتينو بيريز رئيس النادي بشأن التجديد.

وينتهي عقد راموس مع الريال، الصيف المقبل، ولم يصل الطرفان لاتفاق بشأن التمديد حتى الآن.

ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإنَّ بيريز تحدث مع راموس عبر اتصال هاتفي، هذا الأسبوع، لمناقشة تفاصيل العقد الجديد.

وأشار إلى أنَّ راموس طلب أن تكون مدة العقد الجديد موسمين، مع إمكانية التجديد لموسم ثالث بشكل اختياري.

وأوضح أن بيريز لديه النية لتقديم عقد جديد لراموس مدته عامين، لكن لن يمنحه أي زيادة على راتبه الحالي البالغ 12 مليون يورو.

وقال البرنامج الإسباني، إنَّ بيريز فتح باب الرحيل أمام راموس، قائلًا: “إذا حصلت على عرض جيد، سأتفهم في ذلك الوقت أنك تريد المغادرة”.

كانت تقارير صحفية، زعمت مؤخرًا أن باريس سان جيرمان ينوي منح راموس عقدًا لمدة 3 مواسم، براتب سنوي 20 مليون يورو.

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