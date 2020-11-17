مجاري الديوانية تحذر: مشروع مجاري الرافدين تسبب بتركة ثقيلة علينا (صور)

2020/11/17 | 16:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية - ناس

حذرت مديرية مجاري الديوانية، الثلاثاء، من شتاء مقبل حاملا معه تركة ثقيلة على المدينة؛ نظراً لاستمرار غياب مشاريع الصرف الصحي وعدم وصول المبالغ المالية اللازمة لمواجهة الامطار .



وذكر مدير مجاري المحافظة حيدر الميالي، في حديث لـ"ناس" (17 تشرين الثاني 2020) ان "موسم الامطار المقبل سيكون صعبا بسبب عدم وصول المبالغ المخصصة للطوارئ لمواجهة هطول الامطار، اضافة الى افتقارها لشبكة الصرف الصحي".

واضاف الميالي ان "فشل شبكات مشروع مجاري الديوانية الكبير والمنفذة من قبل شركة الرافدين تحول الى عائق وتركة ثقيلة على عاتقنا، واثر بشكل سلبي على مشاريع المديرية وهو ما القى بضلاله على المحافظة بشكل كامل ".





يشار الى ان العمل بمشروع مجاري الديوانية الكبير بدأ اواخر العام 2011 بكلفة اجمالية وصلت الى 218 مليار دينار عراقي ولمدة ثلاث سنوات، الى ان اعلن مجلس محافظة الديوانية المنحل عن التوصل الى اتفاق مع وزير البلديات السابق بنكين ريكاني لسحب العمل من شركة الرافدين المنفذة في حين اعلن محافظ الديوانية زهير الشعلان عن افلاس الشركة وتوقفها عن العمل بالمشروع المتلكئ منذ عدة سنوات .

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