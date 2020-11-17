2020/11/17 | 16:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار إعلان اتحاد كرة القدم في مصر، إصابة نجم فريق ليفربول الإنكليزي ومنتخب مصر، محمد صلاح، بفيروس كورونا، جدلا كبير في مصر، لأن إصابته جاءت بعد أقل من 48 ساعة على وصوله مصر.

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