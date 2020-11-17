2020/11/17 | 16:47 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص كورونا ..تماثل 3460 للشفاء مع 2961 إصابة جديدة في العراق لهذا اليوم 7 SKY TV.

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