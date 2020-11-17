الطلبة ينسحب رسميا من بطولة كأس الكرة العراقية

2020/11/17 | 16:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلن رئيس نادي الطلبة علاء كاظم يوم الثلاثاء انسحاب فريق النادي لكرة القدم رسميا من بطولة الكأس ولن يشارك في منافساتها .

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