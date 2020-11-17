سان جيرمان يؤمن نفسه من غدر مبابي بصفقة مدريدية

2020/11/17 | 16:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وضع العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، خطة بديلة لتعويض رحيل نجمه الفرنسي كيليان مبابي، المتوقع في المستقبل القريب.

وينتهي عقد مبابي مع النادي الباريسي في صيف 2022، ويرفض اللاعب حتى الآن كل عروض التوقيع على عقد جديد.

ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن سان جيرمان سيتحرك للتعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس، نجم أتلتيكو مدريد، إذا غادر مبابي “حديقة الأمراء”.

وذكرت العديد من التقارير الصحيفة، أن مبابي ينوي الانتقال إلى ريال مدريد، سواء عند انتهاء عقده مع باريس، أو في الصيف المقبل إذا نجح النادي الملكي في حسم الصفقة.

وكان فيليكس انتقل من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد في صيف 2019 نظير 126 مليون يورو.

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