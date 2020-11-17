2020/11/17 | 16:52 - المصدر: عين العراق

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الانبار..



اقتحام 5 مناطق صحراوية ذات تضاريس معقدة لتطهيرها من داعش

أفاد امر اللواء الاول للحشد الشعبي في الانبار العقيد صلاح العيساوي، الثلاثاء، باقتحام 5 مناطق صحراوية ذات تضاريس معقدة لتطهيرها من بقايا خلايا داعش الارهابية.

وقال العيساوي إن “قوة امنية من الجيش مسنودة بقوة من الحشد الشعبي نفذت حملة دهم وتفتيش واسعة النطاق استهدفت مناطق الرحالية والذيابية وعين سميل ووادي قذف ومعيله غربي الانبار، تمكنت من تطهيرها بشكل كامل من بقايا خلايا داعش والاجسام المفخخة”.

واضاف ان “المناطق المستهدفة ذات التضاريس المعقدة ويستخدمها داعش في عمليات الاختباء ومهاجمة القطعات العسكرية”، مبينا ان “تطهير تلك المناطق ساهم في ازالة الخطر من مهاجمة القوات الامنية المتمركزة بالقرب من المناطق المستهدفة”.

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