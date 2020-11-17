العراق يستأنف رحلاته الجوية المباشرة الى أوروبا منتصف الشهر المقبل

2020/11/17 | 16:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة النقل/ الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، الثلاثاء، استئناف رحلات الناقل الوطني الى عدة قطاعات في أوروبا في 15 كانون الأول المقبل بعد ان توقفت لأشهر جراء جائحة كورونا.

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