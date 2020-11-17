2020/11/17 | 16:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن استئناف رحلاتها الجوية المباشرة الى اوربا منتصف الشهر القادم.

وقال مدير عام الشركة كفاح حسن في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه ان “موعد استئناف رحلات الناقل الوطني الى عدة قطاعات في اوربا حدد بتاريخ 15/12/2020 بعد ان توقفت مؤخراً جراء جائحة كورونا”.

واضاف حسن، ان “الخطوط التي سيتم اعادة تشغيلها ستشمل تسيير رحلات مباشرة من المطارات العراقية الى كل من (برلين ، دوسلدورف ، فرانكفورت ، لندن ، كوبنهاكن) كمرحلة اولى”.

واكد انه “تم الايعاز الى جميع مكاتب حجز واصدار التذاكر الرئيسة والوكلاء داخل وخارج العراق بأستقبال المواطنين لتثبيت حجوزاتهم على الرحلات”، لافتا الى “تفعيل طريقة الحجز المسبق ايضاً لتقديم عروض وخدمات تنافسية مقارنة مع باقي الشركات الاخرى”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط الجوية تعلن عن استئناف رحلاتها المباشرة الى اوربا منتصف الشهر القادم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط الجوية تعلن عن استئناف رحلاتها المباشرة الى اوربا منتصف الشهر القادم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).