2020/11/17 | 16:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلن مصدر في وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، ان الوزارة ستشرع بصرف رواتب الكوادر التدريسية والموظفين والعاملين لدى وزارة التربية لشهري تشرين الأول، والثاني.وقال المصدر في تصريح صحفي ، إن “سبب تأخير رواتب التربية كان من اجل توزيع رواتب شهرين متتاليين بدلًا من شهر واحد”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية تعلن توزع رواتب شهرين متتالين الى وزارة التربية المركز الخبري الوطني.

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