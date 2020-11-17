2020/11/17 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_علوان_حسين زاي / القانون الماركسي : "إن مؤسسات الدولة و المفاهيم القانونية و الفن و الأفكار الدينية لأي شعب إنما تتأسس على الإنتاج المادي القائم عند ذلك الشعب".



/ تكملة .يواصل البرجوازي منصور حكمت ترتيل سردياته المثالية ، حيثما انتهينا في الحلقة السابقة ، بالقول :ان ايران ليس بمجتمع اسلامي وذلك لانه لم يكن كذلك قبل ان يأتون.



وما ان أتوا، تصدت لهم وقاومتهم على طول الخط.



افترض انك بغيت ثني قضيب، تواص ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيوعية العمالية : هَوَس التفتت و تفتيت الحركة الشيوعية 13-50 ، نقد أطروحات منصور حكمت المعادية للماركسية - حسين علوان حسين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيوعية العمالية : هَوَس التفتت و تفتيت الحركة الشيوعية 13-50 ، نقد أطروحات منصور حكمت المعادية للماركسية - حسين علوان حسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).