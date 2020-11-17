2020/11/17 | 16:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، الثلاثاء ، عن استئناف رحلات الناقل الوطني الى عدة قطاعات في اوروبا في الخامس عشر من الشهر المقبل، بعد ان توقفت مؤخراً جراء جائحة كورونا.

وقال مدير عام الشركة، كفاح حسن، ان الخطوط التي سيتم اعادة تشغيلها ستشمل تسيير رحلات مباشرة من المطارات العراقية الى كل من (برلين ، دوسلدورف ، فرانكفورت ، لندن ، كوبنهاكن) كمرحلة اولى.

وتابع حسن، تم الايعاز الى جميع مكاتب حجز واصدار التذاكر الرئيسة والوكلاء داخل وخارج العراق بأستقبال المواطنين لتثبيت حجوزاتهم على الرحلات ، منوهاً الى تفعيل طريقة الحجز المسبق ايضاً لتقديم عروض وخدمات تنافسية مقارنة مع باقي الشركات الاخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تعلن استئناف رحلاتها الجوية المباشرة الى اوروبا منتصف الشهر المقبل) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تعلن استئناف رحلاتها الجوية المباشرة الى اوروبا منتصف الشهر المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).