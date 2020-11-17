مصرف برقان الكويتي يتفاوض لبيع حصته في مصرف بغداد

2020/11/17 | 16:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلن مصرف برقان الكويتي، انه يجري مناقشات مع مشترين محتملين لبيع حصته البالغة 51.8٪ في مصرف بغداد العراقي.

وقال المصرف، في افصاح اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "بنك برقان وهو شركة مساهمة كويتية يجري حاليا مناقشات مع مشترين محتملين لبيع حصته البالغة 51.8٪ في مصرف بغداد وبعدد اسهم تبلغ 129.4 مليار سهم".





وأضاف في الإفصاح الذي قدم إلى البورصة العراقية أنه "في حالة التوقيع على الاتفاقيات واستيفاء الموافقات اللازمة سوف نقوم باستكمال متطلبات تنفيذ الصفقة في البورصة العراقية".





ويمتلك بنك برقان حصة أكثرية في مصارف تابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و تركيا ، مدعومة بأكبر شبكة فروع اقليمية والتي تشمل بنك الخليج الجزائر - (الجزائر)، ومصرف بغداد (العراق ولبنان)، وبنك تونس العالمي (تونس) وبنك برقان - تركيا (تركيا) مشكلا ما يعرف باسم “مجموعة بنك برقان".



علاوة على ذلك ، يمتلك بنك برقان حضوراً في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتب الشركة ("برقان للخدمات المالية المحدودة") الذي ساعد البنك على المشاركة في العديد من فرص التمويل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي يونيو/حزيران، قال بنك برقان إنه ألغى بيع حصته في مصرف بغداد إلى شركة الخليج المتحد القابضة البحرينية بسبب التحديات التي فرضها انتشار فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، حصل بنك برقان على موافقة البنك المركزي العراقي على الصفقة معلنا أن هدف البيع هو “التركيز على السوق الرئيسية للبنك في الكويت والتكامل والتعاون بصورة أكبر مع البنوك التابعة العاملة في العديد من الدول “.

وأعلن بنك برقان عن نتائجه المالية للربع الثالث لعام 2020، محققا ربحاً صافياً بقيمة 32.6 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام 2020 مقارنة بربح 67.5 مليون للتسعة أشهر الأولى من العام الماضي.

أما الربع الثالث 2020، فقد بلغ صافي الربح 9.8 مليون دينار مقارنة بصافي ربح للربع الثاني من عام 2020 بلغ 5.5 مليون.

ومصرف بغداد، بفروعه الـ36، هو واحد من أكبر المصارف التجارية الخاصة في العراق.

وكان برقان الكويتي قد أعلن في 5 يناير/كانون الثاني الجاري عن عزمه بيع حصته في مصرف بغداد تماشيا مع استراتيجيته “لتحسين العائدات على المخاطر لمساهمي البنك”.

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