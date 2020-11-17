كورونا في العراق.. 40 حالة وفاة واكثر من 2900 اصابة خلال يوم

2020/11/17 | 16:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن

الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا

في العراق لليوم.

وسجلت الصحة 2961 إصابة جديدة بفيروس

كورونا

كما تماثل 3460 حالة جديدة للشفاء من

فيروس كورونا

وتم تسجيل 40 حالة و

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