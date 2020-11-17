بدء عودة أكثر من 700 اسرة نازحة إلى ناحية محررة بديالى

2020/11/17 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىاكد مدير ناحية السعدية في ديالى احمد الزركوشي، الثلاثاء، بدء عودة اكثر من 700 اسرة نازحة الى مركز الناحية وقراها.وقال الزركوشي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" اكثر من 700 اسرة نازحة بدات بالعودة الى منازلها في مركز ناحية السعدية(70كم شمال شرق بعقوبة)وقراها بعد اكمال تدقيق ملفاتها من قبل اللجان العليا في عمليات ديالى".واضاف الزركوشي،ان" العائدين يمثلون اخر وجبة للنازحين في السعدية وبذلك يمكن القول بان الناحية اغلقت ملفها رسميا" مؤكدا بأن "الاسر العائدة كانت تسكن مخيمات الوند في خانقين ومناطق اخرى من ديالى وخارجها وعودتها تمثل انتهاء معاناة استمرت 6 سنوات متتالية".وكانت السعدية اول ناحية في ديالى تسقط في قبضة داعش في حزيران 2014 قبل ان تنجح القوات الامنية والحشد الشعبي من تحريرها بعد اشهر.

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