صعوبات تواجه الكرخ قبل لقاء الهندية ببطولة كأس العراق في ملعب عفك

2020/11/17 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ خاص

واجه فريق الكرخ بكرة القدم اليوم الثلاثاء الى صعوبات قبل لقاء نظيره الهندية في الدور 32 من منافسات كأس العراق على ملعب عفك.

وقال مصدر من داخل الوفد في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن"أولى الصعوبات التي تعرض لها الفريق هو تخلف مدرب الفريق عبد الكريم سلمان عن السفر مع الفريق بسبب ظرف صحي يمر به، مما دفع الفريق للمغادرة الى عفك بالمساعد أحمد عبد الجبار".

واضاف: المعرقل الآخر الذي واجه الفريق، هو عطل في المركبتين الناقلتين للوفد، الاولى تعطلت قبل دخول مدينة الحلة، والثانية في طريق حلة نجف، مما دفع بالفريق تأجير مركبة ثالثة للوصول الى ملعب عفك قبل انطلاق المباراة المقرر لها أن تقام عند الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء".

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