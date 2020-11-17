تشيلسي يتحكم في الميركاتو الشتوي لإنتر ميلان

2020/11/17 | 17:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد بشأن الميركاتو الشتوي لإنتر ميلان.

ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، لديه أولويتين في الشتاء، وهما التعاقد مع مهاجم وظهير أيسر.

وأشار إلى أن الأهداف الرئيسية لكونتي في المركزين هي إيمرسون بالميري وأوليفييه جيرو، ثنائي تشيلسي.

وأوضح أن كونتي يرى إيمرسون مثالي لخطة 3-4-1-2، لكن لا توجد إشارات مشجعة من تشيلسي في الصفقة، حيث أن البلوز لم يفتح الباب أمام البيع النهائي للاعب، رغم أنه خارج خطط المدرب فرانك لامبارد.

وذكر الموقع الإيطالي أن وضع جيرو مختلف، لأنه على بعد خطوة واحدة من انتهاء عقده، ويرغب في الرحيل لإيجاد مساحة للمشاركة في المباريات خارج تشيلسي.

وقال “كالتشيو ميركاتو” إن اتصالات إنتر وتشيلسي حول جيرو لا تزال جارية، وكونتي يراه البديل المناسب لروميلو لوكاكو.

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