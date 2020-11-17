الصحة الاتحادية: حالات التعافي من كورونا تتجاوز الاصابات

2020/11/17 | 17:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية يوم الثلاثاء، عن تسجيل 2961 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، مشيرة الى ان حالات التعافي اجتازت الاصابات خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وذكرت الوزارة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان 3460 اصابة تماثلت للشفاء خلال الـ 24 ساعة ماضية، لافتة الى ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا كالاتي:

PUKmedia عن اعلام وزارة الصحة‌

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