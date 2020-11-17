الاعرجي وأحمد يؤكدان تطبيق اتفاقية شنكال

2020/11/17 | 17:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الداخلية في حكومة الاقليم ريبر أحمد، ومستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، يوم الثلاثاء، على تطبيق اتفاقية شنكال.

هذا وعقد في وقت سابق من اليوم اجتماع بين ريبر أحمد وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان وقاسم الأعرجي مستشار الامن القومي بحضور جينين هينس بلاسخارت ممثلة الامم المتحدة في العراق، حول تطبيق اتفاقية شنكال.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك، قال مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي: ان الاجتماعات متواصلة مع أربيل لحل جميع المشاكل السابقة، مشيرا الى ان اللجنة العليا قامت بخطوات هامة لتحسن الأوضاع في المناطق المحررة.

واضاف: اتفقنا على تنصيب قائممقام في قضاء شنكال وانه سيتم الإعلان عن شخصه، لافتا الى ان القوات المشتركة ستقوم بحماية المنطقة ولن يكون هناك أي قوة مسلحة اخرى.

من جانبه قال وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد خلال المؤتمر الصحافي، ان اتفاقية شنكال ستدخل حيز التطبيق قريبا، فيما أكد ان إدارة القضاء ستسلم بيد أهلها.

هذا وكان وفد من الحكومة الاتحادية قد وصل أربيل في وقت سابق من اليوم، لبحث ومناقشة آلية تطبيق اتفاقية شنكال.

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