ارتفاع دون التوقعات لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة

2020/11/17 | 17:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، لكن بأقل من توقعات المحللين.

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