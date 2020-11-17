وزير الطاقة السعودي: 99.5% الالتزام باتفاق أوبك+ والتوصل للقاح يدعم أسواق النفط

2020/11/17 | 17:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: ترأس وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الـ24 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج.وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال كلمته في الاجتماع، إن المنتجين حققوا نسبة التزام …

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