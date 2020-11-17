الخطوط الجوية تعلن استئناف الرحلات المباشرة الى اوربا منتصف الشهر القادم

2020/11/17 | 17:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، الثلاثاء، عن استئناف رحلاتها الجوية المباشرة الى اوربا منتصف الشهر القادم.وقال مدير عام الشركة كفاح حسن في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “موعد استئناف رحلات الناقل الوطني الى عدة قطاعات في اوربا حدد بتاريخ 15/12/2020 بعد ان توقفت مؤخراً جراء جائحة كورونا”.واضاف …

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