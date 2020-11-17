الصحة: 85 وفاة و4093 إصابة بفيروس كورونا

2020/11/17 | 17:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم.وسجلت الصحة 2961 إصابة جديدة بفيروس كورونا كما تماثل 3460 حالة جديدة للشفاء من فيروس كورونا.وتم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

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