الاعرجي: خطوات جيدة ومتقدمة في ملف سنجار

2020/11/17 | 17:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، الثلاثاء، ان هناك خطوات جيدة ومتقدمة في ملف سنجار لتطبيع الأوضاع....

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