الاستخبارات التركية تعلن مقتل قيادي في

2020/11/17 | 17:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر أمنية اليوم الثلاثاء، أن الاستخبارات التركية قتلت شخصا قالت إنه "مسؤول جمارك سنجار" في حزب العمال الكردستاني، خلال عملية نفذتها شمالي الع...

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