العراق يستأنف رحلاته الجوية الى أوروبا منتصف الشهر المقبل

2020/11/17 | 17:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل/ الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، استئناف رحلات الناقل الوطني الى عدة قطاعات في أوروبا في 15 كانون الأول المقبل بعد ان توقفت لأشهر جراء جائحة كورونا.

وقال مدير عام الشركة كفاح حسن في بيان، ان "الخطوط التي سيتم إعادة تشغيلها ستشمل تسيير رحلات مباشرة من المطارات العراقية الى كل من (برلين، دوسلدورف، فرانكفورت، لندن، كوبنهاكن} كمرحلة أولى).

وأضاف حسن انه "تم الإيعاز الى جميع مكاتب حجز واصدار التذاكر الرئيسة والوكلاء داخل وخارج العراق بأستقبال المواطنين لتثبيت حجوزاتهم على الرحلات".

ونوه الى "تفعيل طريقة الحجز المسبق ايضاً لتقديم عروض وخدمات تنافسية مقارنة مع باقي الشركات الاخرى".

PUKmedia اعلام وزارة النقل

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