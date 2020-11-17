2020/11/17 | 17:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل، اليوم الثلاثاء، استئناف رحلات الناقل الوطني الجوية إلى قطاعات عدة في أوربا منتصف الشهر المقبل بعد توقفها مؤخراً بسبب جائحة كورونا.

وأوضح مدير عام الشركة كفاح حسن في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الخطوط التي ستتم إعادة تشغيلها ستشمل تسيير رحلات مباشرة من المطارات العراقية إلى كل من برلين، ودوسلدورف، وفرانكفورت، ولندن، وكوبنهاكن كمرحلة أولى".

وأضاف، أنه "تم الإيعاز إلى جميع مكاتب حجز وإصدار التذاكر الرئيسة والوكلاء داخل وخارج العراق باستقبال المواطنين لتثبيت حجوزاتهم على الرحلات"، مشيرا إلى "تفعيل طريقة الحجز المسبق أيضا لتقديم عروض وخدمات تنافسية مقارنة مع الشركات الأخرى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تعلن استئناف رحلاتها الجوية المباشرة إلى أوربا منتصف الشهر القادم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تعلن استئناف رحلاتها الجوية المباشرة إلى أوربا منتصف الشهر القادم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).