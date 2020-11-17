وزيرة الدفاع اللبنانية في بغداد.. بحث لآفاق التعاون المشتركة (صور)

2020/11/17 | 17:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استقبل وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، الثلاثاء، وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر، وبحثا آفاق التعاون المشترك بين البلدين.



وذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان مقتضب، تلقى "ناس" نسخة منه، (17 تشرين الثاني 2020)، ان "الوزير جمعة عناد سعدون استقبل خلال مراسم رسمية حضرها رئيس اركان الجيش والأمين العام وكبار ضباط الوزارة، وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر والوفد المرافق لها".

واضاف البيان ان "الجانبين عقدا اجتماعاً تباحثا فيه السبل الكفيلة بتطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين".

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