2020/11/17 | 17:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمانية أشهر منذ أول إصابة مسجلة لفيروس كورونا في إسطنبول، ومنذ ذلك الحين، تغير وجه المدينة وحركة السكان فيها، بل وملامحهم أيضا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسطنبول "تحتضر" من كورونا.. ورئيس البلدية يدق ناقوس الخطر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسطنبول "تحتضر" من كورونا.. ورئيس البلدية يدق ناقوس الخطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).