التعليم تعلن نتائج تعديل الترشيح ونتائج قبول خريجي السنة الدراسية

2020/11/17 | 17:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، نتائج تعديل ترشيح الطلبة المقبولين للسنة الدراسية 2020/2019 ونتائج قبول الطلبة من خريجي السنة الدراسية السابقة 2019/2018.

وقال المتحدث الرسمي حيدر العبودي، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “النتائج المعلنة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) تشمل القناة العامة وقناة ذوي الشهداء”، مبينا أن “فترة اسبوعين حددت لتدقيق وارسال ملفات الطلبة النهائية الى جهة قبولهم النهائية”.

وأضاف العبودي، أنه “بإمكان الطالب إلغاء تعديل ترشيحه والرجوع الى قبوله المركزي السابق بعد صدور قوائم تعديل الترشيح خلال ثلاثة أيام عمل من اعلان نتائج تعديل الترشيح على أن يكون الطالب مسجلا في الكلية أو المعهد المقبول فيه مركزيا”.

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