جهور علي بك: أغلب الشنگاليين مع قرارنا ويوم غد ستجري مراسيم تنصيب “شيخ علي” بابا شيخ

2020/11/17 | 17:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ ليث حسين أعلن وكيل أمير الايزيديين لشؤون العلاقات اليوم الثلاثاء الموافق 17-11-2020 أن أغلب ايزيديي شنگال مع قرارنا في إختيار بابا شيخ الجديد وفي يوم غد الأربعاء ستجري المراسيم الدينية لتنصيبه في معبد لالش المقدس.وقال “جهور علي بك” وكيل أمير الايزيديين لشؤون العلاقات في حديثه لـ “ايزيدي 24″، أن “مسألة اختيار …

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