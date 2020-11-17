العراق والكويت يبحثان تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

2020/11/17 | 17:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]بحث السفير العراقي لدى الكويت، المنهل الصافي، ورئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي، ثامر العلي، الثلاثاء، تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

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