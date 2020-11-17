الخطوط العراقية تستأنف رحلاتها إلى 5 وجهات في أوروبا.. منتصف ديسمبر

2020/11/17 | 17:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل، استئناف رحلات الناقل الوطني الجوية إلى قطاعات عدة في أوروبا منتصف الشهر المقبل، بعد توقفها مؤخراً بسبب جائحة كورونا.وأوضح مدير عام الشركة كفاح حسن في بيان تلقته وكالة …

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