جنكي  يحمل  وفد حكومة الاقليم المفاوض بتحمل مسوولية عدم ادراج رواتب موظفي الاقليم في قانون الاقتراض

2020/11/17 | 17:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خلال زيارتنا الاخيرة للعاصمة بغداد و لقائنا السادة رئيسي الجمهورية والوزراء وبعض قادة الكتل السياسية المحترمون، اتضح لنا وقبل ان نلقي العتب على اخواننا من الكتل الشيعية والسنية، ان وفد حكومة الاقليم المفاوض يتحمل مسوولية عدم ادراج رواتب موظفي اقليم كوردستان ضمن مشروع قانون ( العجز المالي ) ، هذا في الوقت الذي كان متاحا امامه العديد من الخيارات الجيدة المقدمة من الكتل السياسية.



الا ان الفرصة لاتزال سانحة من خلال تفعيل المادة السابعة من القانون ووجود فرصة لحكومة الاقليم للتفاوض بشانها.

عليه فان حكومة الاقليم ملزمة بالتصرف على قدر من المسوولية والاسراع في ارسال وفد من اصحاب القرار الى بغداد من اجل الاسراع باطلاق رواتب موظفي الاقليم وعدم تهميش الحقوق الدستورية لشعبنا الكوردي.



زيارتنا الى بغداد كانت مثمرة بشكل كبير للمطالبة بحقوق موظفي شعبنا ..



وعقدنا خلال الزيارة اجتماعا ايجابيا واخويا مع دولة الرئيس مصطفى الكاظمي، و اكدت خلاله على مبدأ تعاملنا كاتحاد وطني كوردستاني بعدم استخدام قوت الشعب الكوردستاني رهينة و ضحية لغرور أي جهة.

الكاظمي وبجانب امتعاضه من اداء الفريق التفاوضي لحكومة الاقليم، الا انه اكد انه خلال هذا الاسبوع سيبذل الجهود الحثيثة في سبيل ارسال المستحقات المالية لموظفي اقليم كوردستان.

لاهور شيخ جنكي

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