وزير الدفاع يستقبل نظيره اللبناني ويبحث افاق التعاون المشترك بين البلدين

2020/11/17 | 17:54 - المصدر: الفرات نيوز

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استقبل وزير الدفاع السيد جمعة عناد سعدون وخلال مراسيم استقبال رسمية حضرها السيد رئيس اركان الجيش والسيد الأمين العام وكبار ضباط الوزارة، وزيرة الدفاع اللبنانية السيدة زينة عكر عدرا والوفد المرافق لها، حيث عقد الجانبان اجتماعاً تباحثا فيه السبل الكفيلة بتطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

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