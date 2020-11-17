لاهور شيخ جنكي يحمل وفد 'التفاوض الكوردي' أزمة بغداد و أربيل: الكاظمي وعدنا خيرا !

2020/11/17 | 18:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

حمل الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، لاهور شيخ جنكي، الثلاثاء، وفد حكومة الاقليم المفاوض مسؤولية عدم ادراج رواتب موظفي اقليم كوردستان ضمن مشروع قانون (العجز المالي)، مشيرا إلى ان الكاظمي أكد انه سيبذل الجهود لارسال المستحقات المالية لموظفي الإقليم خلال هذا الاسبوع.

وقال جنكي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (17 تشرين الثاني 2020)، انه "خلال زيارتنا الاخيرة للعاصمة بغداد ولقائنا رئيسي الجمهورية والوزراء وبعض قادة الكتل السياسية المحترمون، اتضح لنا وقبل ان نلقي العتب على اخواننا من الكتل الشيعية والسنية، ان وفد حكومة الاقليم المفاوض يتحمل مسؤولية عدم ادراج رواتب موظفي اقليم كوردستان ضمن مشروع قانون (العجز المالي)، هذا في الوقت الذي كان متاحا امامه العديد من الخيارات الجيدة المقدمة من الكتل السياسية".

وأضاف: "الا ان الفرصة لاتزال سانحة من خلال تفعيل المادة السابعة من القانون ووجود فرصة لحكومة الاقليم للتفاوض بشانها.



عليه فان حكومة الاقليم ملزمة بالتصرف على قدر من المسؤولية والاسراع في ارسال وفد من اصحاب القرار الى بغداد من اجل الاسراع باطلاق رواتب موظفي الاقليم وعدم تهميش الحقوق الدستورية لشعبنا الكوردي".

وتابع جنكي، ان "زيارتنا الى بغداد كانت مثمرة بشكل كبير للمطالبة بحقوق موظفي شعبنا..



وعقدنا خلال الزيارة اجتماعا ايجابيا واخويا مع دولة الرئيس مصطفى الكاظمي، واكدت خلاله على مبدأ تعاملنا كاتحاد وطني كوردستاني بعدم استخدام قوت الشعب الكوردستاني رهينة وضحية لغرور أي جهة".

واختتم بالقول ان "الاخ الكاظمي وبجانب امتعاضه من اداء الفريق التفاوضي لحكومة الاقليم، الا انه اكد انه خلال هذا الاسبوع سيبذل الجهود الحثيثة في سبيل ارسال المستحقات المالية لموظفي اقليم كوردستان".

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