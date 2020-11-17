الأعرجي في مؤتمر مع وزير داخلية الاقليم: القوات العراقية ستبقى وحدها في سنجار

2020/11/17 | 18:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، ووزير داخلية إقليم كوردستان، ريبر أحمد، الثلاثاء، ان اتفاقية سنجار خطت خطوات مهمة جدا، وسيتم تنفيذها في القريب العاجل.

وقالت وسائل اعلام رسمية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (17 تشرين الثاني 2020)، ان الأعرجي ذكر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير داخلية إقليم كوردستان، ريبر أحمد، أن "اتفاقية سنجار خطت خطوات مهمة جدا، وأنه ليس هناك أي إشكال في تنفيذ هذه الاتفاقية"، مضيفا، أنه "لن تبقى أي قوات غير عراقية في قضاء سنجار".

من جهته، أعرب وزير داخلية الإقليم عن شكره للأعرجي لمساهمته بإنجاح الاتفاقية، مؤكدا أنه "تم الاتفاق على تعيين قائمقام مشترك لقضاء سنجار".

وتابع أحمد، أن "إدارة القضاء ستسلم لأهالي القضاء، وسيتم تنفيذ الاتفاقية في القريب العاجل".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وصل وفد من الحكومة العراقية برئاسة مستشار الأمن القومي إلى أربيل، لوضع آلية لتنفيذ اتفاقية سنجار، وأجرى الوفد الحكومي اجتماعا مع وزير داخلية إقليم كوردستان بحضور ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت.

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