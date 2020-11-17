شرطة الأنبار توضح سبب سماع صوت انفجار في الفلوجة

2020/11/17 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

أوضحت قيادة شرطة الأنبار ، الثلاثاء 17-11-2020، سبب الانفجار الذي حديث اليوم في قاطع مسؤوليتها.

وقالت القيادة إن "الانفجار الذي حدث قبل قليل عبارة عن مخلفات لداعش تم تفجيرها تحت سيطرة الجهد الهندسي التابع للقيادة".

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