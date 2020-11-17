السلطات العراقية تغلق مخيمات كانت تشكل الملاذ الأخير للنازحين

2020/11/17 | 18:06 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسلط هذه الحلقة من برنامج "ريبورتاج" الضوء على المواضيع التالية: ناغورني قره باغ: كاميرا فرانس24 ترصد جانبا من حركة النزوح.



العراق: السلطات تغلق مخيمات كانت تشكل الملاذ الأخير للنازحين.



لبنان: إقفال عام للحد من انتشار فيروس كورونا.



الجزائر: إجراءات وقائية لتقليص عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

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