التعليم تعلن نتائج تعديل الترشيح وقبولات خريجي السنة الدراسية 2019/2018

2020/11/17 | 18:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، نتائج تعديل ترشيح الطلبة المقبولين للسنة الدراسية 2020/2019 ونتائج قبول الطلبة من خريجي السنة الدراسية السابقة 2019/2018. وقال المتحدث الرسمي باسم الوازرة، حيدر العبودي، في بيان، تلقى “ناس” نسخة منه، إن “النتائج المعلنة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة تشمل القناة العامة وقناة ذوي الشهداء”، لافتا …

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