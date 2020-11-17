الطيران الامريكي يجري عمليات مسح جوي لمدن الانبار

2020/11/17 | 18:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار…

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بأن الطيران الامريكي، أجرى عمليات مسح شامله لعموم مدن وقرى الانبار.

وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “ممارسة امنية باستخدام الطائرات الحربية قام بها الجيش الأمريكي لإجراء عمليات المسح والتحليق في عموم مدن الانبار لمعرفة جاهزية قواته في حالة وجود اي طارئ “.

وأضاف، أن “هذا الأمر قد يكون ممارسة احترازية لتأمين مواقع ارتكاز القوات الأجنبية في قاعدة عين الاسد الجوية ومناطق مختلفة غربي الانبار”، مبينا ان “القوات الامريكية اتخذت اجراءات مشددة على مبنى قاعدة عين الاسد بالتزامن مع تحليق كثيف للطيران الحربي في سماء مدن الانبار”.



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