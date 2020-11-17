2020/11/17 | 18:15 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا يضرب خامس لاعبي "أسود الرافدين" (صور) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/17 | 18:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يضرب خامس لاعبي "أسود الرافدين" (صور)) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يضرب خامس لاعبي "أسود الرافدين" (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).