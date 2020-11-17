الأمن النيابية: تشكيل لجان مشتركة خلال الأسابيع المقبلة لمراقبة المنافذ

2020/11/17 | 18:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- نور الزيدي

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجان مشتركة مع مختلف اللجان المعنية خلال الأسابيع المقبلة، للقيام بزيارات ميدانية إلى المنافذ الحدودية.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "لجاناً غير لجنة الأمن والدفاع زارت المنافذ الحدودية وقدمت تفاصيل بشأن وجود شبهات فساد فيها، ووصل إلى لجنة الأمن والدفاع قسم من التقارير التي أرسلت إلى الحكومة، وتم الاطلاع عليها وتشكيل اللجان، لكن بسبب ظروف مجلس النواب، والقوانين المهمة، والمشاكل الموجودة، لم تذهب اللجان للمنافذ"، مشددا على "ضرورة تغيير آلية عمل المنافذ القديمة واستبدالها إلكترونياً للسيطرة عليها".

وأشار إلى أنه "خلال الأسابيع المقبلة ستشكل لجان مشتركة من الأمن والدفاع، والنزاهة، والخدمات، وجميع اللجان المعنية بهذا الشأن، للقيام بزيارات ميدانية للمنافذ، والاطلاع على الوضع هناك".

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