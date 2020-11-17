صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 324  المسجلة اليوم

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 324 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 250 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.
وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 324 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.
250 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية
قطاع الاستقلال 73 حالة
قطاع البلديات الاول 17 حالة
قطاع البلديات الثاني 14 حالة
قطاع الاعظمية 108 حالة
قطاع الرصافة 15 حالة
قطاع النهروان 23 حالة
– 74 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية
مدينة الصدر 21 حالات محلة 555, 560, 521, 544, 527, 516, 513, 550، 553، الكيارة، حي الامانة، الدسيم
الكرخ حالتين في المحمودية والحارثية
النهروان حالة واحدة,
الاعظمية 3 حالات محلة 312, 314,
الشعب 8 حالات في البنوك، الديوان، التجار، حي اور، 359، حي سومر
شارع فلسطين 5 حالات محلة 506, 502
المدائن حالة واحدة الجعارة
الكرادة حالة واحدة حالات محلة 901,
الامين 8 حالات محلة 735, 733
السعدون حالة واحدة محلة 103
الصليخ حالة واحدة محلة 326
الزعفرانية 7 حالات محلة 961, 962, 964
الفضيلية حالة واحدة محلة 753
بغداد الجديدة 4حالات محلة, 717
المشتل حالة واحدة محلة 729,
الغدير حالة واحدة محلة 706
البلديات حالة واحدة الزراعي
القاهرة حالة واحدة محلة 340
حي تونس حالتين
الجادرية حالتين محلة 911
الضباط حالتين
واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 68201 توفي منهم 1384 فيما اكتسب الشفاء 61902 ومتبقي قيد العلاج 4915”.
ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.
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