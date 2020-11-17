صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 324  المسجلة اليوم

2020/11/17 | 18:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 324 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 250 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 324 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

250 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الاستقلال 73 حالة

قطاع البلديات الاول 17 حالة

قطاع البلديات الثاني 14 حالة

قطاع الاعظمية 108 حالة

قطاع الرصافة 15 حالة

قطاع النهروان 23 حالة

– 74 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 21 حالات محلة 555, 560, 521, 544, 527, 516, 513, 550، 553، الكيارة، حي الامانة، الدسيم

الكرخ حالتين في المحمودية والحارثية

النهروان حالة واحدة,

الاعظمية 3 حالات محلة 312, 314,

الشعب 8 حالات في البنوك، الديوان، التجار، حي اور، 359، حي سومر

شارع فلسطين 5 حالات محلة 506, 502

المدائن حالة واحدة الجعارة

الكرادة حالة واحدة حالات محلة 901,

الامين 8 حالات محلة 735, 733

السعدون حالة واحدة محلة 103

الصليخ حالة واحدة محلة 326

الزعفرانية 7 حالات محلة 961, 962, 964

الفضيلية حالة واحدة محلة 753

بغداد الجديدة 4حالات محلة, 717

المشتل حالة واحدة محلة 729,

الغدير حالة واحدة محلة 706

البلديات حالة واحدة الزراعي

القاهرة حالة واحدة محلة 340

حي تونس حالتين

الجادرية حالتين محلة 911

الضباط حالتين

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 68201 توفي منهم 1384 فيما اكتسب الشفاء 61902 ومتبقي قيد العلاج 4915”.





ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

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