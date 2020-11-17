من تاريخية الانتلجنسيا العراقية :( 6-8) - عقيل الناصري

2020/11/17 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عقيل_الناصري الظاهرة الثالثة :لقد نذر الكثير من المثقفين وبخاصة العضويين منهم، على مختلف مناحيهم الفكرية، أنفسهم لغائية التغيير الاجتماعي التي هي بمعايير: الاخلاق..



فكرة سامية ؛ والجمال..



ايثار سمفوني انساني ؛ والسياسة..



غائية نضالية مشروعة ؛ والعدالة..



مبررة بسموها ؛ والتطور..



ضرورة موضوعية متطابقة مع قوانين الارتقاء وسننه ؛ والقانون..



غائية سامية .



وفي الوقت نفسه تحملت هذه الانتلجنسيا شتى صنوف العذا ......





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