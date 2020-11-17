من تاريخية الانتلجنسيا العراقية :( 6-8) - عقيل الناصري

#عقيل_الناصري الظاهرة الثالثة :لقد نذر الكثير من المثقفين وبخاصة العضويين منهم، على مختلف مناحيهم الفكرية، أنفسهم لغائية التغيير الاجتماعي التي هي بمعايير: الاخلاق..
فكرة سامية ؛ والجمال..
ايثار سمفوني انساني ؛ والسياسة..
غائية نضالية مشروعة ؛ والعدالة..
مبررة بسموها ؛ والتطور..
ضرورة موضوعية متطابقة مع قوانين الارتقاء وسننه ؛ والقانون..
غائية سامية .
وفي الوقت نفسه تحملت هذه الانتلجنسيا شتى صنوف العذا ......
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