من تاريخية الانتلجنسيا العراقية :( 6-8) - عقيل الناصري


من تاريخية الانتلجنسيا العراقية :( 6-8) - عقيل الناصري
2020/11/17 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#عقيل_الناصري الظاهرة الثالثة :لقد نذر الكثير من المثقفين وبخاصة العضويين منهم، على مختلف مناحيهم الفكرية، أنفسهم لغائية التغيير الاجتماعي التي هي بمعايير: الاخلاق..

فكرة سامية ؛ والجمال..

ايثار سمفوني انساني ؛ والسياسة..

غائية نضالية مشروعة ؛ والعدالة..

مبررة بسموها ؛ والتطور..

ضرورة موضوعية متطابقة مع قوانين الارتقاء وسننه ؛ والقانون..

غائية سامية .

وفي الوقت نفسه تحملت هذه الانتلجنسيا شتى صنوف العذا ......

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