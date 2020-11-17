سوريا... سويسرية؟؟؟!!!... - غسان صابور

2020/11/17 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور ســــوريــا...



ســويــســريــة؟؟؟!!!...نشرت سيدة سورية..



من مدينة بوسط سوريا..



ثلاثة أسطر انيقة, بلا أي خطأ قاعدي أو لغوي أو إملائي..



مما يعني أنها مثقفة بشكل عادي..



على صفحتها الفيسبوكية...



خلاف آلاف وألاف الجهلة الذين يقضون أوقاتهم الغارغة..



بقصص وروايات ووصفات طعامية مطبخية وذكريات..



كتبت هذه السيدة ــ مؤكدة ــ أن ســـوريــا سوف تصبح بعد أشهر قليلة..



ســويــســرا الشرق الأوسط كله!!!...آ ......





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