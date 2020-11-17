العزيزان : عزيز السيد جاسم وطارق عزيز (1) - جعفر المظفر

2020/11/17 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جعفر_المظفر كان المفكر المرحوم الأستاذ عزيز السيد جاسم أحد الأقلام البارزة في بداية عهد النظام البعثي (1968).



ونظرا لتداخل المعلومات والتقييمات حول دوره في تلك الفترة, ولأنني كنت شاهدا عن قرب لتجربته مع حزب البعث حينها, أجد أن من الضروري العودة إلى أوراقها بكثير من الدقة.



وأجزم أن علاقاتي السابقة الودية معه والتي إستمرت حتى إلى فترة قليلة قبل سفري للدراسة خارج العراق نهاية عام 1973 تجعلني حريصا على أن أن ......





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