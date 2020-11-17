دراسة تتوصل إلى علاقة بين ألعاب الفيديو والصحة الذهنية

2020/11/17 | 18:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلص باحثون في جامعة أكسفورد إلى أن لعب الفيديو قد يكون مفيدا للصحة الذهنية، إثر تحليل سلوك أشخاص من محبي لعبة "أنيمل كروسينغ" على منصة (نينتندو)، وهي إحدى أكثر الألعاب شعبية في العالم، و"بلانتس فرسز زومبيز" من (إلكترونيك آرتس).

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